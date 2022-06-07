Futbol sahalarında gizemli olay! Saha ortasında bir anda belirdi ve...

Futbol sahalarında gariplikler yaşanmaya devam ediyor. Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelen Avusturya ile Danimarka maçında sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

KARŞILAŞMAYA ARA VERİLDİ

Maçın oynandığı sıralarda Danimarkalı oyuncular sahada bir delik açıldığını fark etti. Maçın hakemine bu durumu anlatan futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Karşılaşmanın hakemi maçı duraklattı ve olayın sırrının çözülmesini istedi.

DELİK KAPATILDI VE MAÇ DEVAM ETTİ

Maçın hakeminin oyunu durdurmasının ardından oluşan delik kapatıldı. Saha yetkilileri bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken maçı Danimarka 2-1 kazandı.



