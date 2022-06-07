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Futbol sahalarında gizemli olay! Saha ortasında bir anda belirdi ve...

07.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece oynanan Avusturya ile Danimarka maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın devam ettiği sırada futbol sahasının tam orasında bir delik oluştu. Bir futbolcunun ayağının rahatça içine girilebilecek kadar büyük olan bu delik nedeniyle maça ara verildi.

Futbol sahalarında gizemli olay! Saha ortasında bir anda belirdi ve...

Futbol sahalarında gariplikler yaşanmaya devam ediyor. Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelen Avusturya ile Danimarka maçında sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

KARŞILAŞMAYA ARA VERİLDİ

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Maçın oynandığı sıralarda Danimarkalı oyuncular sahada bir delik açıldığını fark etti. Maçın hakemine bu durumu anlatan futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Karşılaşmanın hakemi maçı duraklattı ve olayın sırrının çözülmesini istedi.

DELİK KAPATILDI VE MAÇ DEVAM ETTİ

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Maçın hakeminin oyunu durdurmasının ardından oluşan delik kapatıldı. Saha yetkilileri bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken maçı Danimarka 2-1 kazandı.


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Avusturya Milli Futbol Takımı Danimarka Milli Futbol Takımı
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