Futbol: Spor Toto 1. Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Çakır
16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: Caner Ak
16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan
19.00 Manisa FK-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Kasım Pazartesi:
19.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker
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