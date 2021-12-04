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Futbol: Spor Toto 1. Lig

04.12.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Alpay Koldaş (90+2 Kerim Avcı), Mulumba, Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.74 Manaj), Doğan Can Davas (Dk.46 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk.46 Guido Koçer), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk.74 Burak Süleyman)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk.86 Metehan Mert), Arda Kızıldağ, Eleke (Dk.67 Bieliaiev), Aksel Aktaş (Dk.90+2 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı (90+2 Sami Gökhan Altıparmak), Gökhan Gül, Grechyshkin, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Lima

Goller: Dk.83 Manaj (Penaltı) (Royal Hastanesi Bandırmaspor ), Dk.69 Arda Kızıldağ, Dk.85 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk.43 Keny, Dk. 90+7 Burak Süleyman (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Lima, Dk. 76 Musa Şahindere, Dk. 90+1 Aksel Aktaş, Dk. 90+4 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1 Lig 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

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Gençlerbirliği Balıkesir Bandırma

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