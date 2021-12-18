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Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü: 3 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Hasan Hüseyin Tetik

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah (Dk. 46 Taşkın Çalış), Uğur Utlu (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 81 Ogün Bayrak), Olawoyin (Dk. 63 Berkan Turan), Djibrila (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Eze

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Gökhan Kardeş), Mucahit Albayrak, Estrela, Hasek, Novikovas (Dk. 62 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 46 Süleyman Koç), Emircan Altıntaş (Dk. 89 Rosheuvel), Olanare (Dk. 62 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 43 Emircan Altıntaş, Dk. 79 Aykut Demir, Dk. 83 Süleyman Koç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 54 Hamza Gür, Dk. 64 Eze, Dk. 90+7 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Fatih Solmaz ve Eze, Dk. 75 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Gökhan Alsan ve Mucahit Albayrak, Dk. 90+7 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, 90+7. dakikada bulduğu golle sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3-3 berabere kaldı.

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