Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Cem Özbay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kore (Dk. 71 Bilali), Otoo (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethewoama (Dk. 71 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer (Dk. 78 Recep Aydın), Ahmet Dereli, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Sami Satılmış - Dk. 69 Yusuf Yalçın Arslan), Furkan Metin, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feytullah Gürlük), Hüsamettin Yener, Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 34 (Penaltıdan), 37, 50 ve 90+4 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 47 (Penaltıdan) ve 80 Anıl Taşdemir, Dk. 55 Doğa İşeri (Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 89 Metehan Yılmaz (Altınordu)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 4-3 yendi.

80. dakikada Balıkesirspor'da penaltı atışından yararlanamayan Anıl Taşdemir, pozisyonun devamında topu ağlarla buluşturdu.



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