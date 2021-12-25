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Futbol: Spor Toto 1. Lig

25.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0 İstanbulspor: 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ali Can Alp, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı (Dk.60 Doğan Can Davas ), Kenny, Okan Alkan, Landel (Dk.79 Akabueze), Caner Cavlun, Pucko( Dk.79 Manaj), Burak Süleyman (Dk.60 Guido Koçer)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk.76 Cajic), Ethemi (Dk.85 Emir Kaan Gültekin), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar

Kırmızı kart: Dk. 85 Santos, Dk. 90+2 Bandırmaspor Kulüp Masörü Erkan Kahraman (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 90+1 Lokman Gör, Dk. 90+5 Guido Koçer, Dk. 90+3 Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk.51 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

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