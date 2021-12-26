Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eyüp

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Emrah Ünal

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 46 Taha Balcı), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Dk. 75 Bekir Yılmaz), Caner Hüseyin Bağ, Pa Dibba (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore, Cumali Bişi, Otoo (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Muhammed Ali Doğan), Bilalli (Dk. 90+6 Birol Parlak), Kethevoama (Dk. 73 Nwankwo)

Goller: Dk. 22 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 40 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Muhammed Ali Doğan, Dk. 83 Sedat Dursun, Dk. 85 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Cumali Bişi (Balıkesirspor), Dk. 90+1 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Balıkesirspor, 1-1 berabere kaldı.



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