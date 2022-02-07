YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

07.02.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor: 1 - Beypiliç Boluspor: 2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Kocaelispor: Korcan Çelikay (Dk. 58 İsmet Yumakoğulları), Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş (Dk. 88 Mandjeck), Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 58 Diop), Alpay Çelebi, Kolovos, Pereira (Dk. 88 Yiğitali Bayrak), Mehmet Yılmaz, Rasheed, Samed Ali Kaya

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan (Dk. 52 Bartu Kulbilge), Abdurrahim Dursun, Tugay Kacar, Bregu (Dk. 68 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Bertu Alican Özyürek), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Balaj

Goller: Dk. 42 Rasheed (Kocaelispor), Dk. 17 Emin Bayram, Dk. 54 Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mehmet Taş, Dk. 83 Pereira (Kocaelispor)

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de tarıma verilen destek çiftçilere "can suyu" olduKocaeli'de tarıma verilen destek çiftçilere "can suyu" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkürCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldüŞanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:31
Yatsı
19:52
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.