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Futbol: Spor Toto 1. Lig

11.02.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Özcan Sultanoğlu

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Erdi Dikmen, Volkan Fındıklı (Dk. 60 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın (Dk. 78 Şeref Özcan), Kubilay Aktaş, Kenan Fakılı (Dk. 68 Feyttullah Gürlük), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Barış Alıcı, Bieliaiev (Dk. 76 Musa Şahindere), Grechyshkin, Ömürcan Artan (Dk. 88 Mert Kula), Lima, Eleke (Dk. 90+3 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 25 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 45 Lima, Dk. 56 Eleke (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 65 Eleke, Dk. 77 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 75 Furkan Metin (Altınordu)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Başkent temsilcisi üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu ise art arda 5. maçtan puan çıkaramadı.

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