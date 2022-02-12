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Futbol: Spor Toto 1. Lig

12.02.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy

Beypiliç Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdurrahim Dursun (Dk. 29 Bülent Cevahir), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Tugay Kaçar (Dk.46 Kasongo), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Novak), Abdurrahman Canlı, Kemal Rüzgar (Dk. 46 Eray Ataseven), Roshi, Berk Yıldız (Dk. 63 Bregu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz, Taşkın Çalış (Dk. 46 Manaj), Vusal Iskandarlı (Dk.42 Ziya Alkurt-Dk. 86 Uğur Utlu), Uzodimma, Alhassan Adamu, Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 88 Ali Yavuz Kol)

Sarı kartlar: Dk. 18 Tugay Kaçar, Dk. 30 Bülent Cevahir, Dk. 72 Roshi, Dk. 73 Mehmet Zahit Çınar (Beypiliç Boluspor), Dk. 16 Mehmet Dingil, Dk.19 Taşkın Çalış, Dk. 40 Uzodimma, Dk. 52 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

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