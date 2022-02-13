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Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.02.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Abdullah Uğur Sarı

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu, Bekir Yılmaz (Dk. 70 Mikail Okyar), Badji, Ahmed Ildız (Dk. 84 Taşkın İlter), Dibba (Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç), Sekidika (Dk. 55 Oğulcan Çağlayan), Umut Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Mulumba, Santos, Süleyman Luş, Landel, Mehmet Özcan (Dk. 70 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 60 Pucko), Levent Ayçiçek (Dk. 90+2 Cüneyt Köz), Guido Koçer (Dk. 46 Alpay Koldaş), Keny

Goller: Dk. 20 Umut Bulut (Penaltıdan), Dk. 90+6 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mulumba, Dk. 37 Santos, Dk. 51 Landel, Dk. 90+6 Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 45 Mezague, Dk. 57 Popov, Dk. 79 Ahmet Ildız, Dk. 90+6 Umut Bulut (Eyüpspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

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