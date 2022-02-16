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Futbol: Spor Toto 1. Lig

16.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor:1 - Beypiliç Boluspor: 2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 78 Eslem Öztürk), Berkay Görmez (Dk. 46 Topalli), Cajic (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Dk. 80 Abdurrahim Dursun), Bertu Alican Özyürek (Dk. 90 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi, Gökhan Karadeniz (Dk. 80 Tugay Kacar), Berk Yıldız (Dk. 80 Bregu), Balaj (Dk. 65 Kasongo)

Goller: Dk. 70 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+1 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Berk Yıldız, Dk. 36 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 37 Mehmet Yeşil, Dk. 62 Okan Erdoğan (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

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