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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 36 Yusuf Can Esendemir), Ahmet İlhan Özek, Volkan Fındıklı (Dk. 68 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk. 60 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan, Recep Aydın, Hüsamettin Yener (Dk. 68 Anıl Arıcıoğlu)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir (Dk. 84 Mustafa Yumlu), Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Süleyman Koç (Dk. 84 Alican Özfesli), Estrela (Dk. 68 Oltan Karakullukçu), Gökhan Alsan, Malle (Dk. 46 Shala), Hasek (Dk. 84 Rosheuvel), Olanare

Gol: Dk. 42 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 29 Aykut Demir, Dk. 90+3 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45+1 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Şeref Özcan, Dk. 52 Metehan Yılmaz, Dk. 56 Recep Aydın, Dk. 90+8 Anıl Arıcıoğlu (Altınordu)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Üst üste 2. galibiyetine ulaşan Altınordu, iç sahada 4 maç aradan sonra 3 puan aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

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