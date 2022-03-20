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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor: 2 - Balıkesirspor: 1

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 39 Kubilay Sönmez), Alaskarov (Dk. 90 Yusuf Türk), Bifouma (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Pedro), İsmail Yüksek (Dk. 39 Bruno)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Dk. 81 Hüseyin Karabey), Erdem Gökçe, Kore (Dk. 58 Cumali Bişi), Kethevoama (Dk. 59 Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak, Otoo (Dk. 59 Bilalli), Ambrose (Dk. 71 Birol Parlak)

Goller: Dk. 22 Sedat Dursun (Balıkesirspor), Dk. 53 Onur Atasayar, Dk. 64 Pedro (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 55 Kore (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

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