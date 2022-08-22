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Futbol: Spor Toto 1. Lig

22.08.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 1- Erzurumspor FK: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk. 75 Emre Çolak), Palmer (Dk. 90+2 Ege Özkayımoğlu), Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 Atanga), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı (Dk.11 Uğur Kaan Yıldız), Mamah, Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 75 Ali Akman)

Erzurum FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleymen Koç, Sefa Akgün (Dk. 46 Olanare), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 67 Lameire) Hasek, Mustafa Yumlu (Dk. 37 Shala), Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Celal Hanalp)

Goller: Dk. 44 Hüsamettin Yener (Göztepe), Dk. 81 Olanare (Penaltıdan) (Erzurum FK)

Sarı Kartlar: Dk. 49 Orhan Ovacıklı, Dk. 90+4 Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Dk. 90+7 Mustafa Akbaş (Erzurum FK), Dk. 70 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 73 Palmer, Dk. 82 Arslanagic, Dk. 87 Uğur Kaan Yıldız (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Erzurum FK 1-1 berabere kaldı.

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