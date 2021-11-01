Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü, Adanaspor da Altınordu'yu konuk etti. Bursaspor, başkent temsilcisini 2-0 yenerken, Adanaspor ekibi ise İzmir ekibini 1-0'lık skorla geçti.

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya 24 puan ve averajla MKE Ankaragücü'nün önünde lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi rakibinin 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve takibini sürdürdü.

- Sonuçlar

Ligde 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Manisa FK-Beypiliç Boluspor: 2-2

Eyüpspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Kocaelispor: 1-1

Gençlerbirliği-İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor-Altınordu: 1-0

- Puan durumu

Ligde tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR1183021417272. MKE ANKARAGÜCÜ1173119811243. EYÜPSPOR1172219127234. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1171317116225. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR11704201010216. KOCAELİSPOR1052310100177. BURSASPOR1042414131148. TUZLASPOR1042410100149. GENÇLERBİRLİĞİ104241216-41410. İSTANBULSPOR10415141311311. BEYPİLİÇ BOLUSPOR10334111101212. YILPORT SAMSUNSPOR103341416-21213. ADANASPOR113351316-31214. ALTAŞ DENİZLİSPOR103251013-31115. NASADOGE MENEMENSPOR103251218-61116. MANİSA FK113171420-61017. ALTINORDU113171223-111018. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ10217816-8719. BALIKESİRSPOR10208717-106- Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

