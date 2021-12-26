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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

26.12.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Ümraniyespor sezonun ilk yarısını lider tamamladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. MKE Ankaragücü 36 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdi.

Ligin son sırasında ise 8 puanla Balıkesirspor yer aldı.

- Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Altınordu-Beypiliç Boluspor: 2-1

Adanaspor-Kocaelispor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: 3-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: 0-0

NasaDoge Menemenspor-Bursaspor: 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 3-1

Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2

Eyüpspor-Balıkesirspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-1

- Puan durumu

Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR181233341519392.MKE ANKARAGÜCÜ181134291415363.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR181134322111364.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR181026281513325.EYÜPSPOR1895429227326.İSTANBULSPOR 1883727243277.YILPORT SAMSUNSPOR1876526233278.ADANASPOR 1875620191269.GENÇLERBİRLİĞİ188282325-22610.TUZLASPOR 18666191812411.KOCAELİSPOR187381922-32412.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ186482024-42213.ALTINORDU1871102435-112214.BEYPİLİÇ BOLUSPOR185672021-12115.NASADOGE MENEMENSPOR185672131-102116.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ185492430-61917.BURSASPOR185492228-61918.ALTAŞ DENİZLİSPOR1844101526-111619.BALIKESİRSPOR1822141433-198

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