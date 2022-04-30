Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Emre Mor, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Borini, Pesic

Gol: Dk. 23 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adnan Uğur, Dk. 30 Volkan Demirel (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 19 Soner Dikmen (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

23. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0

29. dakikada topla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

42. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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