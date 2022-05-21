Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Karim Hafez (Dk. 45+2 Yiğit Ulaş), Campi, Gameli, Barış Başdaş, Atakan Müjde, Rahman Buğra Çağıran, Nshimirimana, Umut Taniş, Mustafa Eskihellaç, Haqi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Luiz Gustavo, Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Gol: Dk. 32 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 45+7 Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda İrfan Can Kahveci arka direğe doğru ortasını yaptı. O bölgeye koşu yapan Novak'ın kafayla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından altıpasa doğru gönderdiği topa son anda kaleci Abdulsamed Damlu müdahale ederek Serdar Dursun'un vurmasını engelledi.

20. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci, altıpasa doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun'un sol köşeye doğru yaptığı etkili kafa vuruşunda Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

31. dakika Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci topu çıkardı. Genç file bekçisinden dönen topa altıpasta Novak'ın gelişine şutunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta son çizgiye inen Rossi, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun, sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

40. dakikada Zajc'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın plase vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu çıkardı.

45+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Haqi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, top yan direkten döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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