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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Siopis, Bakasetas, Visca (Dk. 44 Kouassi), Trezeguet (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 74 Djaniny)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Sadık Baş), Falette, Vranjes, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 46 Onur Ergün), Aabid (Dk. 80 Boudjemaa), Riberio (Dk. 88 Varga), Lobjanidze, Saint-Louis (Dk. 73 Kamara), El Kaabi

Gol: Dk. 71 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Riberio, Dk. 45 Musa Çağıran, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Yusuf Erdoğan (yedek kulübesi), Dk. 90 Bakasetas (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. ​​​​

63. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı'nın penaltı noktası yakınına çıkardığı topa Kouassi, gelişine vurdu. Kaleci Erce Kardeşler'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Eren Elmalı'nın soldan pasında, ceza yayı gerisinde Abdülkadir Ömür, şık bir vuruşla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında kaleci Erce Kardeşler ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Djaniny'in şutunda, Erce Kardeşler tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.

90. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor atakaş hatayspor futbol

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