Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Siopis, Bakasetas, Visca (Dk. 44 Kouassi), Trezeguet (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 74 Djaniny)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Sadık Baş), Falette, Vranjes, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 46 Onur Ergün), Aabid (Dk. 80 Boudjemaa), Riberio (Dk. 88 Varga), Lobjanidze, Saint-Louis (Dk. 73 Kamara), El Kaabi

Gol: Dk. 71 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Riberio, Dk. 45 Musa Çağıran, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Yusuf Erdoğan (yedek kulübesi), Dk. 90 Bakasetas (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. ​​​​

63. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı'nın penaltı noktası yakınına çıkardığı topa Kouassi, gelişine vurdu. Kaleci Erce Kardeşler'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Eren Elmalı'nın soldan pasında, ceza yayı gerisinde Abdülkadir Ömür, şık bir vuruşla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında kaleci Erce Kardeşler ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Djaniny'in şutunda, Erce Kardeşler tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.

90. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz