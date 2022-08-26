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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 5 - Fraport TAV Antalyaspor: 2

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 45 Abdulkadir Parmak), Jevtovic (Dk. 87 Stankovski), Hanousek, Mirza Cihan (Dk. 45 Sagal), Maxim, Markovic (Dk. 45 Pekhart), Figueriedo (Dk. 77 Veliu)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 69 Ghacha), Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Fernando (Dk. 77 Ufuk Akyol), Fredy, Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayraktar (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 66 Hakan Özmert),

Goller: Dk. 29, 54 ve 73 Figueriedo, Dk. 58 Pekhart, Dk. 67 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 30 ve 40 Wright (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Fernando, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 66 Maxim, Dk. 67 Djilobodji, Dk. 71 Figueriedo (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi.

53. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çektiği sert şutta, top direğin üzerinden auta çıktı.

54. dakikada Gaziantep FK yeniden beraberliği yakaladı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou'nun pasında arka direkte topla buluşan Figueriedo'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-2

58. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan geliştirilen atakta Sagal'ın ceza sahası içerisine yaptığı sert ortada Pekhart'ın savunmadan sekerek dokunduğu top filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa ofsayt gerekçesiyle bir süre beklettiği golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 3-2

63. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Maxim'in ceza sahasına aktardığı topa Sagal'ın vuruşunda top kaleci Boffin'den geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

67. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın kontraatağında kendi yarı sahasından topu kazanarak kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

73. dakikada savunmanın hatasında orta sahada topu önünde bulan Figueriedo, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 5-2

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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