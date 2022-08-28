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Futbol: Spor Toto Süper Lig

28.08.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Sarı kartlar: Dk. 15 Yunus Akgün, Dk. 45+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Boey'un sağdan ortasında yakın mesafeden Mertens'in dokunduğu topu çizgi üzerinde kaleci Muhammet Taha Tepe kontrol etti.

9. dakikada Boey'dan sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarparak kaleci Muslera'yı geçen top az farkla kornere çıktı.

13. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

31. dakikada Galatasaray önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyonda Mertens'in yerden şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

40. dakikada Larsen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

45+1. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta kaleci Muslera, topu kontrole çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor galatasaray

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