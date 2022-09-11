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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 0 - HangiKredi Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Hanousek, Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal, Figueiredo, Abdulkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihallaç

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Durel Avounou, Lenjani, Glumac, Sackey, Serkan Göksu, Kartal Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir, Geraldo, Gheorghe

Sarı kart: Dk. 26 Kitsiou (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçın 2. dakikasında Gaziantep savunmasının hatasında topu önünde bulan Geraldo kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Geraldo'nun vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

28. dakikada Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahası içine giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

30 dakikada Gaziantespor ceza sahası içinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kartal Yılmaz'ın sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

33. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serkan Göksu'nun şutu kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu uzaklaştırma uzaklaştırdı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Durel Avounou'nun pasında penaltı noktasında Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

39. dakikada Maxim'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

39. dakikada Umut Nayir'in pasında arka direkte topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor Gaziantep FK futbol

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