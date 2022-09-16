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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 0 - Yukatel Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Sadık Baş, Adekugbe, Ribeiro, Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Boudjemaa, Onur Ergün, El Kaabi, Lobjanidze, Louis

Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Carole, Cardoso, Kolovetsios, Arif Kocaman, Ramazan Civelek, Mensah, İlhan Parlak, Campanharo, Thiam

Gol: Dk. 5 Mensah (Penaltıdan), Dk. 44 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor- Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Yukatel Kayserispor penaltı kazandı. Konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lobjanidze, topu uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, topun Lobjanidze'nin eline çarptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mensah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

9. dakikada sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

17. dakikada Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Thiam'a vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu uzanarak aldı.

29. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan yaptığı ortada Kayserispor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Boudjemaa'nın sert şutu direğin üstünden auta gitti.

30. dakikada Ribeiro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Kayserispor savunmasının geri pasında araya giren El Kaabi kaleci Bilal Beyazıt ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Thiam'ın pasında kaleci Erce Kardeşleri geçen top Cardoso'nun önünde kaldı. Cardoso'nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2.

Yukatel Kayserispor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

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