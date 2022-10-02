Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak, Soner Dikmen, Bytyqi, Muhammet Demir

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb

Gol: Dk. 45+2 Muhammed Demir (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Muhammed Demir (Arabam.com Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

24. dakikada Popov'un sağ kanattan pasına hareketlenen Onur Ayık'ın ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

31. dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.



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