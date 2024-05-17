Sosyal medyada viral olan sokak röportajı! "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki... "Fakir adamı annesi sever"

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajı kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde halka mikrofon uzatan bir kişi "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusunu yöneltti.

Sorunun sorulduğu kadın ise mikrofona, "Yok. Çünkü çok az bence. Şimdi de her şey para olduğu için. Fakir adamı annesi sever" cevabını verdi.

Cevabı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcılarını genç kadını haklı bulduklarını söylerken bazıları ise cevabına tepki gösterdi.