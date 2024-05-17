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    4. Sosyal medyada viral olan sokak röportajı! "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki... "Fakir adamı annesi sever"

    Sosyal medyada viral olan sokak röportajı! "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki... "Fakir adamı annesi sever"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 14:57
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    Sosyal medyadan paylaşılan sokak röportajları viral olmaya devam ederken son olarak "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusu halka yöneltildi. Mikrofona konuşan genç bir kadının "Fakir adamı annesi sever" cevabı ise sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajı kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde halka mikrofon uzatan bir kişi "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusunu yöneltti.

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    Sorunun sorulduğu kadın ise mikrofona, "Yok. Çünkü çok az bence. Şimdi de her şey para olduğu için. Fakir adamı annesi sever" cevabını verdi.

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    Cevabı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcılarını genç kadını haklı bulduklarını söylerken bazıları ise cevabına tepki gösterdi.

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