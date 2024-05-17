Tatile gitmek için iş yeri izin vermeyince öyle bir yol buldu ki... İkiz kız kardeşi yerine geçti! "Şeytanın aklına gelmez"

TikTok'ta 'Ari Chance' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın iş yerinden istediği tarihlerde izin alamaması üzerine ikiz kız kardeşi Noe'yi kendisinin yerine işe gönderdiğini söyledi. Kanadalı fenomen o anları TikTok'tan, "Patronum benim yerine iş yerine giden ikiz kardeşimi fark etti" notunu ekleyerek paylaştı.

PATRONU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

TikTok videosunda Chance patronunun yaptığı hileyi fark ettiğini ifade ederek, "Açık konuşayım: izin talebiniz reddedildikten sonra tatile çıkarken ikiz kız kardeşinizi kendinizin yerine göndermeniz tamamen kabul edilemez. Bu, hem kurallara uyan meslektaşlarınızın, hem de size sorumluluk veren şirkete yapılan bir yanlış.

Hareketleriniz yalnızca kendinize kötü yansımakla kalmıyor, aynı zamanda şirketimizin itibarını da zedeliyor. Protokol ve görgü kurallarının bu düzeyde göz ardı edilmesi açıkçası hoş görülmeyecektir. Bu korkunç güven ve profesyonellik ihlaline nasıl çözüm bulabileceğimizi görüşmek üzere sizden derhal haber almayı bekliyorum" ifadeleriyle bir mail gönderdiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü viral olan paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu e-postada çok fazla duygu var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu açıkça gerçek bir e-posta değil" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şeytanın aklına gelmez" yorumunda bulundu.