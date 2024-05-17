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    4. Cani koca dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini evlendikleri yere çağırıp bıçaklayarak öldürdü

    Cani koca dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşini evlendikleri yere çağırıp bıçaklayarak öldürdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.05.2024 09:42
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    Sibirya'da yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Boşanmak isteyen 21 yaşındaki Darya Nikolaenko, kocası Dmitry Nikolaenko tarafından evlendikleri yere çağırılarak öldürüldü. Olayın Darya'nın ilk evliliğinden olan 11 aylık bebeğinin gözlerinin önünde gerçekleştirdiği ifade edildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Sibirya'nın Sayansk kentinde yaşayan 21 yaşındaki Darya Nikolaenko, 25 yaşındaki eşi Dmitry Nikolaenko ile evlendikten bir ay sonra, boşanma davası açmak istedi. Boşanmak istemeyen eş Dmitry eşini evlendikleri yere çağırarak yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçakladı. Olay Darya'nın ilk evliliğinden olan 11 aylık bebeği kucağındayken yaşandı.

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    Olaya ilişkin olarak soruşturma devam ederken Dmitry tutuklandı. Cinayeti kabul eden Dmitry eşini öldürdüğü için derin bir pişmanlık yaşadığını söyledi.

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    cinayet Sibirya
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