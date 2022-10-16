Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan (Dk. 67 Gedson), Ghezzal (Dk. 45+1 Redmond), Dele Alli (Dk. 67 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 84 Muleka), Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 85 Denswil), Gbamin, Hamsik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Umut Bozok), Bakasetas (Dk. 80 Siopis), Trezeguet, Maxi Gomez (Dk. 56 Bardhi)

Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 28 Larsen (Kendi kalesine), Dk. 70 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Bakasetas, Dk. 90+2 Bardhi, Dk. 90+7 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 90+2 Rosier, Dk. 90+5 Cenk Tosun (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

59. dakikada Trabzonspor üçüncü gole yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonucunda topu kapan Umut Bozok, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

70. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Redmond'un sağdan ortasında altıpasın içinde iyi yükselen Weghorst'un yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu takip eden Cenk Tosun, altıpasın sağında dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına gelen topu kornere çeldi.

90+6. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta sahada Yusuf Yazıcı'nın arkadan müdahalesi sonucunda Gedson yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, önce Yusuf'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen hakem Şansalan, Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.



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