YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

01.11.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 11. hafta GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçlarıyla sona erdi - Haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, liderliğini devam ettirdi - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftayı Galatasaray 3 puanla kapattı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.

- Sonuçlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

- Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP1. TRABZONSPOR11830221012272. ATAKAŞ HATAYSPOR1172220812233. AYTEMİZ ALANYASPOR1163218171214. BEŞİKTAŞ1162320137205. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1155116106206. GALATASARAY1162317143207. FENERBAHÇE1161415132198. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK1153317143189. ALTAY11515171701610. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11506151411511. YUKATEL KAYSERİSPOR114251518-31412. ADANA DEMİRSPOR113441617-11313. DEMİR GRUP SİVASSPOR11263151321214. FRAPORT TAV ANTALYASPOR113351317-41215. GAZİANTEP FK113351216-41216. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR114071119-81217. KASIMPAŞA112361216-4918. GÖZTEPE112361116-5919. GZT GİRESUNSPOR11236712-5920. ÇAYKUR RİZESPOR11119924-154- Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:53
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.