Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.
- Sonuçlar
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
- Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAROGBMAYAVP1. TRABZONSPOR11830221012272. ATAKAŞ HATAYSPOR1172220812233. AYTEMİZ ALANYASPOR1163218171214. BEŞİKTAŞ1162320137205. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1155116106206. GALATASARAY1162317143207. FENERBAHÇE1161415132198. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK1153317143189. ALTAY11515171701610. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11506151411511. YUKATEL KAYSERİSPOR114251518-31412. ADANA DEMİRSPOR113441617-11313. DEMİR GRUP SİVASSPOR11263151321214. FRAPORT TAV ANTALYASPOR113351317-41215. GAZİANTEP FK113351216-41216. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR114071119-81217. KASIMPAŞA112361216-4918. GÖZTEPE112361116-5919. GZT GİRESUNSPOR11236712-5920. ÇAYKUR RİZESPOR11119924-154- Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:
5 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)
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