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Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 64 Sacko), Murawski, Recep Niyaz, Aissati (Dk. 90+2 Fabiano), Sagal (Dk. 90+2 Özgür Çek), Rodallega (Dk. 73 Mesanovic)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Dk. 85 Guilherme), Campi, Abdurrahim Dursun (Dk. 90 Safa Kınalı), Abdülkadir Ömür, Edgar, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Baker, Afobe (Dk. 85 Ahmet Canbaz)

Kırmızı kart: Dk. 68 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.

90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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