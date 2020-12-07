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Futbol: Süper Lig

TRABZON HABERLERİ  | 07.12.2020 20:33 | Son Güncelleme

Trabzonspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Afobe

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Yatabare, Gradel, Ninga

Gol: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

8. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Samassa sağ üst köşeye doğru gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Ekuban'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Afobe'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

16. dakikada Fajr'in soldan kullandığı serbest atışta, yere çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine uzanarak güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada Gradel'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sağ taraftan kendi yarı alanından kaparak taşıdığı topu Ekuban, Abdulkadir Ömür'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında tekrar topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sol tarafından filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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