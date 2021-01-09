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Futbol: Süper Lig

09.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Olkowski, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Maxim, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Muhammet Demir

Goller: Dk. 4 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Güray Vural, Dk. 37 Günay Güvenç (Gaziantep FK), Dk. 43 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

4. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Jefferson'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Maxim, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

8 . dakikada Fajr'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Appindangoye kafa vurdu kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere çeldi.

12. dakikada Appindangoye'nin sert şutunda savunmadan dönen top, Max Gradel'in önünde kaldı. Gradel'in şutunda kaleci Günay Güvenç, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

20. dakikada Fajr'in sağ kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

25. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının içine sağ kanattan yaptığı ortada topun gelişine Hakan Arslan sert vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

28. dakikada Fajr'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Claudemir, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi.

41. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Gradel'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Hakan Arslan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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