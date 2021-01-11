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Futbol: Süper Lig

11.01.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Babacar, Bareiro

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Evren Eren Elmalı, Aytaç Kara, Sadiku, Varga (Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic

Goller: Dk. 22 Hodzic, Dk. 33 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 39 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 25 Hadadi (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 45 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada orta alanda Efecan Karaca'dan aldığı pası Bakasetas, soldan rakip ceza sahasına giren Babacar'a çıkardı. Babacar'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

22. dakikada orta alanda topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahası yakınına kadar topu sürdükten sonra Hodzic'e çıkardı. Hodzic'in sert şutu Caulker'ın ayaklarına çarparak, filelerle buluştu: 0-1

32. dakikada Babacar gelen uzun topu kontrol ederek, sağdan bindiren Bareiro'ya çıkardı. Ceza sahsına giren Bareiro'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Thelin'in sola gönderdiği ara pasında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girerek çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2

37. dakikada rakip ceza sahası dairesi içinde Salih Uçan gelen topu tek pasla koşu yapan Bareiro'ya çıkardı. Topu kontrol etmek isteyen Bareiro, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada topun başına geçen Bakasetas farkı bire indirdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı.

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