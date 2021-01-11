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Futbol: Süper Lig

11.01.2021 21:11 | Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 77 Tayfur Bingöl), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 46 Berkan Kutlu), Salih Uçan (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Efecan Karaca (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Babacar, Bareiro

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Evren Eren Elmalı, Aytaç Kara, Sadiku, Varga (Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 84 Furkan Külekçi), Hodzic (Dk. 77 Anıl Koç)

Goller: Dk. 22 Hodzic, Dk. 33 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 39 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 25 Hadadi (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Ramazan Köse (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

55. dakikada Alanyaspor'dan Fatih Aksoy pası rakip ceza sahası yayı dışına çıkardı. Bakasetas'ın uzaktan sert şutu kaleci Ramazan Köse'den döndü. Dönen topa Bareiro'nun röveşata denemesi üstten dışarı çıktı.

61. dakikada Kasımpaşa faul sonrası Yusuf Erdoğan'ın soldan kullandığı serbest vuruşu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında Hodzic'in şutunda top üst kale direğine çarparak dışarı çıktı.

82. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği topa Fatih Aksoy kafayla vurdu. Kaleye giden topu kaleci Ramazan Köse çıkardı.

Kasımpaşa rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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