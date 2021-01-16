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Futbol: Süper Lig

16.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tripic, Cherif Ndiaye

Goler: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 Zulj (Göztepe)

Süper Lig'in 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı, konuk ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mihojevic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayı içinde buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.

30. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin ceza sahası içinden pasına hareketlenen Zulj'un vuruşu sonrası kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 0-2.

33. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortası sonrası Jevtovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci İrfan Can Eğribayat, kendi kafasına çarparak kaleye yönelen topu çizgide kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

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