YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

16.01.2021 18:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim (Dk. 84 Morais), Mirallas (Dk. 70 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 67 Enver Cenk Şahin), Vetrih, Muhammet Demir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Avramovski (Dk. 86 Emre Demir), Lennon (Dk. 46 Ackah), Kanga (Dk 83 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 31 Kvrzic (Kendi kalesine), Dk. 76 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 61 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 42 Kanga, Dk. 76 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

50. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaptı, top kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

61. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique, topu rakibinden kurtarıp kaleye şut çekti ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce korneri işaret etti ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi.

73. dakikada VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

89. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Pedro Henrique'nin ceza alanına ortasında İlhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
12:45
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Birlik Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı

İtfaiye soba zehirlenmelerine karşı uyardı

İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı

İş yeri hırsızları bekçilere yakalandı

MYK yeterlilik belgesi için sınavlar ücretsiz olacak

MYK yeterlilik belgesi için sınavlar ücretsiz olacak

Opr. Dr Çağlar Yazıoğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde

Opr. Dr Çağlar Yazıoğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde

Sani Konukoğlu’nun ölümünün 27. yıldönümü

Sani Konukoğlu’nun ölümünün 27. yıldönümü

Altunkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi

Altunkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.