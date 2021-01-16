Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim (Dk. 84 Morais), Mirallas (Dk. 70 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 67 Enver Cenk Şahin), Vetrih, Muhammet Demir
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Avramovski (Dk. 86 Emre Demir), Lennon (Dk. 46 Ackah), Kanga (Dk 83 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 31 Kvrzic (Kendi kalesine), Dk. 76 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 61 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 42 Kanga, Dk. 76 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.
50. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaptı, top kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
61. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
63. dakikada ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique, topu rakibinden kurtarıp kaleye şut çekti ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.
71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce korneri işaret etti ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi.
73. dakikada VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
89. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Pedro Henrique'nin ceza alanına ortasında İlhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.