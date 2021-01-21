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Futbol: Süper Lig

21.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Osman Çelik), Petrus Boumal (Dk. 68 Donald), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Novikovas) Chahechouhe, Emrah Başsan (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 83 Ceyhun Gülselam) Berkan Kutlu, Davidson (Dk. 90+1 Juanfran), Bakasetas, Bareiro (Dk. 73 Kadzior), Babacar (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 31 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk.13 Schwechlen, Dk. 53 Murat Uçar, Dk. 62 Teikeu, Dk. 89 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 32 Davidson, Dk. 42 Babacar, (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+1 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

58. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Chahechouhe'nin kaptığı topu alan Bakasetas sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada Davidson'un sol kanattan ceza alanına çevirdiği top kaleci Szumski'den sekti ve boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada hızlı gelişen atakta Davidson sol kanattan çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunma son anda kornere çeldi.

78. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Babacar iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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