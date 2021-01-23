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Futbol: Süper Lig

23.01.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 35 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 84 Azubuike), Duarte (Dk. 84 Mahmut Tekdemir) , Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Aleksic), Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen (Dk. 57 Demba Ba)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut (Dk. 88 Murat Sağlam), Meriah, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 74 Emir Dilaver), Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Sabo (Dk. 79 Alberk Koç), Samudio

Goller: Dk. 48 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 28 Crivelli, Dk. 71 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 32 Abdullah Durak, Dk. 71 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Michalak ceza sahasına girdiği anda Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, kaleci Mert'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

63. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Mehmet Topal'ın arka direğe yaptığı ortada Demba Ba topu kafayla içeriye çevirdi. Crivelli'nin altıpas üzerindeki kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.

64. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay'ın pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal, bekletmeden sert vurdu, Abdullah Durak'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirdi ve ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

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