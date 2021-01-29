YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

29.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 77 Bülent Cevahir), Ndayishimiye, Acquah, Lukoki (Dk. 46 Fofana), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Ildız), Umut Bulut

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk. 67 Jimmy Durmaz), Ndao (Dk. 90+3 Salibur), Ndiaye (Dk. 90 Emre Çolak), Biglia, Borini (Dk. 90 Vato Arveladze), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı kart: Dk. 43 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lukoki, Dk. 43 Adem Büyük, Dk. 70 Hadebe (Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçı golsüz beraberlikle bitti.

50. dakikada gelişen konuk ekip atağında Bertolacci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Sobiech'den önce davranan kaleci Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

55. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, ceza sahasında oluşan karambolde, konuk ekip oyuncuları kaleyi yokladı. Savunma oyuncularından dönen topu ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda önünde bulan Biglia'nın şutunu Abdulsamed Damlu, sola yatarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Fatih Karagümrük'ün gol pozisyonuna ev sahibi ekibin kalecisi Abdulsamed Damlu, bir kez daha izin vermedi. Biglia'nın ceza alanına doldurduğu top Abdulsamed'den döndü. Topu karşılayan Ndao, yine genç kaleciye takıldı.

74. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin uzun topuna hareketlenen Fofana, kendi götürdüğü topla ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağ direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:45
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya’ya ulaşım yatırımları

Malatya’ya ulaşım yatırımları

Yeşilyurt’ta kartpostallık görüntüler

Yeşilyurt’ta kartpostallık görüntüler

MTÜ Tıp Fakültesinden getat vurgusu

MTÜ Tıp Fakültesinden getat vurgusu

Yeşilyurt’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Yeşilyurt’ta kar temizleme çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.