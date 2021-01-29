Futbol: Süper Lig

66. dakikada Fatih Karagümrük'ün gol pozisyonuna ev sahibi ekibin kalecisi Abdulsamed Damlu, bir kez daha izin vermedi. Biglia'nın ceza alanına doldurduğu top Abdulsamed'den döndü. Topu karşılayan Ndao, yine genç kaleciye takıldı.

74. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin uzun topuna hareketlenen Fofana, kendi götürdüğü topla ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağ direğinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

