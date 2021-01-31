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Futbol: Süper Lig

31.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk. 76 Murat Yıldırım), Candeias, Stancu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 52 Imeri), Nuri Şahin (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Fredy, Orgill

Gol: Dk. 87 Sam (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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