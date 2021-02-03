Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo, Lennon, Muhar, Avramovski, Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Maglica
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior, Babacar, Mustafa Pektemek
Sarı kartlar: Dk. 40 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.
19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.