YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

03.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo, Lennon, Muhar, Avramovski, Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Maglica

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior, Babacar, Mustafa Pektemek

Sarı kartlar: Dk. 40 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.

19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Kayseri Toyota Plaza Aksoy’un Finans Kampanyası Şubat’ta da devam ediyor

Kayseri Toyota Plaza Aksoy’un Finans Kampanyası Şubat’ta da devam ediyor

Yeşilhisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Yeşilhisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Jandarma zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Jandarma zehir tacirleri ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Ali Dağı 360’da sona yaklaşıldı

Ali Dağı 360’da sona yaklaşıldı

Engelli vatandaş İş-Kur desteği ile iş sahibi oldu

Engelli vatandaş İş-Kur desteği ile iş sahibi oldu

Tomarza’da sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor

Tomarza’da sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.