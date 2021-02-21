YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

21.02.2021 18:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr (Dk. 88 Claudemir), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Boyd), Gradel (Dk. 90+4 Kone), Yatabare

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz (Dk. 46 Uğur Demirok), Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 75 Sabovic), Lennon (Dk. 75 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 46 Luckassen), İlhan Parlak, Maglica (Dk. 79 Nurettin Korkmaz)

Goller: Dk. 18 Yatabare, Dk. 90+2 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Camara, Dk. 84 Uğur Çiftçi, Dk. 87 Muammer Zülfikar Yıldırım (Demir Grup Sivasspor), Dk. 12 Kvrzic, Dk. 45+2 Muhar, Dk. 67 Campanharo, Dk. 73 Uğur Demirok, Dk. 84 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 26. haftasındaki mücadelede Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu güçlükle uzaklaştırdı.

55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta, top yandan auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0.

Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:51
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Demet Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

E-sınavlar Suşehri’nde de yapılacak

E-sınavlar Suşehri’nde de yapılacak

Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza

Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza

Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza

Sivas'ta evde kumar oynayan 11 kişiye 28 bin 734 lira ceza

Sahte parayla kumar oynayan şahıslara ceza yağdı

Sahte parayla kumar oynayan şahıslara ceza yağdı

Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı

Belediyeden sınava gireceklere ulaşım kolaylığı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.