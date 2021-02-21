Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr (Dk. 88 Claudemir), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Boyd), Gradel (Dk. 90+4 Kone), Yatabare
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz (Dk. 46 Uğur Demirok), Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 75 Sabovic), Lennon (Dk. 75 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 46 Luckassen), İlhan Parlak, Maglica (Dk. 79 Nurettin Korkmaz)
Goller: Dk. 18 Yatabare, Dk. 90+2 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Camara, Dk. 84 Uğur Çiftçi, Dk. 87 Muammer Zülfikar Yıldırım (Demir Grup Sivasspor), Dk. 12 Kvrzic, Dk. 45+2 Muhar, Dk. 67 Campanharo, Dk. 73 Uğur Demirok, Dk. 84 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)
SİVAS (AA) - Süper Lig'in 26. haftasındaki mücadelede Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.
47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu güçlükle uzaklaştırdı.
55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta, top yandan auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0.
Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.