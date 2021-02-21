Futbol: Süper Lig

55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta, top yandan auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti: 2-0.

Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

