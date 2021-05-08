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Futbol: Süper Lig

08.05.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, Kayode

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Da Silva, Tagir, Ndayishimiye, Mbombo, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli

Sarı kart: Dk. 45 Aleksic (Medipol Başakşehir)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 40. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Fajr'ın sağ çaprazdan rakip ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Claudemir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

10. dakikada sol açıkta topla buluşan Gradel'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya çıktı.

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlığı boş durumdaki Aleksic'e gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı sert ortada topu rakip defans uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Claudemir, meşin yuvarlağı kale direğinin sağından dışarı gönderdi.

43. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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