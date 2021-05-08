Futbol: Süper Lig

60. dakikada Fatih Karagümrük skoru 3-0'a taşıdı. Orta alandaki presle kazanılan topta Castro'nun savunmanın arkasına etkili pasına hareketlenen Ndao, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

76. dakikada ev sahibi farkı 4'e yükseltti. Borini'nin ara pasına hareketlenen Ndao, kaleci Nordfeldt'le karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lens, ceza sahası içinde Ömürcan Artan'la mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Lens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

90+3. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ceza yayının içinden kazanılan serbest atışta topun başına geçen İlker Karakaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-1

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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