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Futbol: Süper Lig

08.05.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk. 59 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 80 Serhat Ahmetoğlu), Biglia (Dk. 71 Aksel Aktaş), Ndao, Castro (Dk. 71 Efe Tatlı), Bertolacci, Lens, Borini (Dk. 81 Sobiech)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan (Dk. 46 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Soner Dikmen (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Ayite (Dk. 84 Ömürcan Artan), Stancu (Dk. 46 Furman)

Goller: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini, Dk. 60 ve 76 Ndao, Dk. 88 Lens (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Stancu, Dk. 87 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 56 Lens, Dk. 90+1 Roco (Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

47. dakikada sağ taraftan Furman'ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Arda Kızıldağ'ın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.

60. dakikada Fatih Karagümrük skoru 3-0'a taşıdı. Orta alandaki presle kazanılan topta Castro'nun savunmanın arkasına etkili pasına hareketlenen Ndao, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

76. dakikada ev sahibi farkı 4'e yükseltti. Borini'nin ara pasına hareketlenen Ndao, kaleci Nordfeldt'le karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lens, ceza sahası içinde Ömürcan Artan'la mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Lens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

90+3. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ceza yayının içinden kazanılan serbest atışta topun başına geçen İlker Karakaş, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-1

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Gençlerbirliği

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