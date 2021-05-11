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Futbol: Süper Lig

11.05.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Metehan Mert, Polomat, Furman, Piris da Motta, Rahmetullah Berişbek, Lima, Ayite, İlker Karakaş

Göztepe: Arda Özçimen, Gassama, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Burekovic, Esiti, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Ideye

Goller: Dk. 12 Ideye, Dk. 31 Yalçın Kayan (Göztepe), Diego (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furman, Dk. 45+1 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 41. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği karşısında maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

12. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

28. dakikada Rahmetullah Berişbek'le paslaşarak ceza sahasına giren Johansson'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in üzerine gitti.

31. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yalçın Kayan, gelişine yaptığı sert şutla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

38. dakikada Rahmetullah Berişbek ceza sahasının sağından son çizgiye inerek yaptığı ortasında Lima, kale sahasının önünde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Furman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kale sahasının önündeki Diego'nun düzgün kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2.

İlk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Göztepe

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