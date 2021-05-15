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Futbol: Süper Lig

15.05.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Kulusic (Dk. 34 Alperen Babacan), Pazdan, Ali Kaan Güneren, Diousse, Lobjanidze, Şahverdi Çetin, Paintsil, Badji

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkay İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Umut Güneş , Efkan Bekiroğlu, Davidson, Bareiro

Gol: Dk. 24 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

20. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Badji’nin altı pas içinde çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

34. dakikada Bareiro’nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson’un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı.

36. dakikada Fatih Aksoy'un hatalı geri pasında topu kazanan Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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