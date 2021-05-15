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Futbol: Süper Lig

15.05.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük: 2 - Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Koray Altınay, Roco, Serhat Ahmetoğlu, Biglia, Aksel Aktaş, Lens, Efe Tatlı, Borini, Sobiech

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Ali Yavuz Kol, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Görkem Can, Özgür Çek, Dossevi, Leismann, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Mesanovic

Goller: Dk. 26 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 42 Borini (Penaltıdan), Dk. 45+1 Sobiech (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 39 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

11. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası önünde Aksel Aktaş'ta kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Hüseyin Altıntaş topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada Efe Tatlı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Borini, topu yere düşmeden sert bir vuruşla ağlara gönderdi. Ancak gol, hakemin VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

26. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Dossevi'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mesanovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Biglia'nın savunmanın arkasına uzun topunda Borini, ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Yavuz Kol da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

42. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Borini, kullandığı penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-1.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Savunmanın arkasına aşırtma atılan topta Sobiech, meşin yuvarlağı kontrol edip kalecinin yanından ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Hakem Atilla Karaoğlan, yapılan VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna hükmetti: 2-1.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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