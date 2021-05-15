Futbol: Süper Lig

61. dakikada ceza sahası içinde rakiplerini geçen Gradel'in sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, topu güçlükle kornere tokatladı.

69. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in hafif sol çaprazdan ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şutunda top filelere gitti. 2-0.

73. dakikada Kasımpaşa, farkı 1'e indirdi. Anıl Koç kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

80. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Yasin Dülger'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu ayaklarıyla çeldi.

90+2. dakikada Kone'nin pasında ceza alanında topla buluşan Kayode, Luckassen'in müdahalesi sonucu yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı penaltıda Erdem Canpolat, gole izin vermedi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



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