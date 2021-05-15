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Futbol: Süper Lig

15.05.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 0 - Helenex Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Gol: Dk. 39 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanan Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti.

13. dakikada Hadebe'nin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki topu uzaklaştırmak için hamle yapan kaleci Ertaç'tan önce Arda Turan meşin yuvarlağı indirdi. Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Babel, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.

23. dakikada sağ kanattaki Babel'in ortasında altıpas üzerindeki Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.

28. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında penaltı noktasındaki Emre Akbaba uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

39. dakikada konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Helenex Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.

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